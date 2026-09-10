Польша готовит новый пакет помощи Украине на €50 млн, в него войдет ПВО, - Косиняк-Камыш

Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на сумму 50 млн евро. В него, в частности, войдут средства противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Экономического форума в Карпаче заявил вице-премьер-министр – министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет "Укринформ".

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Польша готовит новую помощь для Украины

По словам Косиняка-Камыша, Польша продолжает передавать Украине технику, которая уже не нужна польским вооруженным силам или выходит из эксплуатации.

"Мы продолжаем то, что начали в 2022 году наши предшественники и мы. Передаем то, что возможно, то, что, по словам вооруженных сил Польши, уже не понадобится, то есть технику, выходящую из эксплуатации, или то, что наиболее необходимо Украине", — отметил глава Минобороны Польши.

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Он подчеркнул, что объем военной поддержки Украины определяется безопасностью Польши и ресурсами польской армии. Их оценивает начальник Генерального штаба.

Накануне Министерство обороны Украины сообщило, что Польша готовит новый пакет помощи на 50 млн евро. В него должны войти, в частности, средства ПВО.

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Косиняк-Камыш не раскрыл подробностей

В четверг польский министр подтвердил информацию о подготовке нового пакета помощи. В то же время он не раскрыл подробностей относительно его состава.

Косиняк-Камыш также отметил, что Польша передает Украине технику, которая больше не будет использоваться польской армией, но может пригодиться Украине.

"Мы действуем в соответствии с этим принципом. Готовим наиболее необходимую поддержку и передаем технику, которая выходит из эксплуатации или исчерпывает свой ресурс, которая уже не будет использоваться в Польше, но может быть с пользой использована в Украине", — подчеркнул вице-премьер.

По данным, которые Косиняк-Камыш приводил в июле, с начала полномасштабного вторжения России Польша оказала Украине военную помощь примерно на 16,5 млрд злотых, или почти 4 млрд евро. Около 90% этой помощи пришлось на 2022–2023 годы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб удалось предотвратить угрозу для одного из пунктов пропуска на границе с Украиной.

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