138 из 161 БПЛА были сбиты силами ПВО. На 19 участках зафиксированы попадания, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты нанесли удары с помощью "Бандеролей" и ударных беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Так, враг наносил удары с помощью S8000 "Бандероль" (из Белгородской обл. РФ) и 161 ударного БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), "Гербера", дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 19 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 3 точках.
Атака РФ продолжается, в воздушном пространстве фиксируются вражеские БПЛА.
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