Ночная атака РФ на Киев: 8 пострадавших, горела многоэтажка
В ночь на 11 сентября российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву, пострадали как минимум восемь человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КВГА.
В результате российского удара в Днепровском районе столицы произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.
Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии число людей, получивших травмы в результате атаки, возросло.
По состоянию на 05:30 известно о восьми пострадавших.
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