РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15685 посетителей онлайн
Новости
4 429 2

Ночная атака РФ на Киев: 8 пострадавших, горела многоэтажка

В ночь на 11 сентября российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву, пострадали как минимум восемь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КВГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате российского удара в Днепровском районе столицы произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.

Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии число людей, получивших травмы в результате атаки, возросло.

По состоянию на 05:30 известно о восьми пострадавших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корецкий рассказал о последствиях российских атак в Краматорске, Павлограде и Киеве

Автор: 

Киев (27425) обстрел (35349) Воздушные атаки на Киев (924)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 