Ночная атака РФ на Киев: 8 пострадавших, горела многоэтажка

В ночь на 11 сентября российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву, пострадали как минимум восемь человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КВГА.

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В результате российского удара в Днепровском районе столицы произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме.

Сначала сообщалось о двух пострадавших. Впоследствии число людей, получивших травмы в результате атаки, возросло.

По состоянию на 05:30 известно о восьми пострадавших.

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