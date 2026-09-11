Нічна атака РФ на Київ: 8 постраждалих, горіла багатоповерхівка (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 11 вересня російські загарбники завдали чергового удару по Києву, постраждали щонайменше вісім людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КВМА.
Внаслідок російського удару в Дніпровському районі столиці сталося загоряння у дев'ятиповерховому житловому будинку.
Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Згодом кількість людей, які зазнали травм унаслідок атаки, зросла.
Станом на 05:30 відомо про вісьмох постраждалих.
Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок атаки постраждало семеро людей. Загорівся фасад дев’ятиповерхівки з першого по п’ятий поверхи. Також виникла пожежа у квартирі на другому поверсі.
"Надзвичайники врятували з будинку семеро людей. Ще сімох постраждалих передали медикам для надання необхідної допомоги", - зазначили у ДСНС.
За даними поліції восьмеро постраждалих.
"Постраждало вісім громадян. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки тіла, їх госпіталізували. 23-річна дівчина отримала осколкове поранення. Ще п’ятьом громадянам медики надали допомогу без госпіталізації", - повідомили у поліції Києва.
Наслідки атаки
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