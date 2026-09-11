138 зі 161 БпЛА знешкодили сили ППО. На 19 локаціях фіксують влучання, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти атакували "Бандеролями" та ударними безпілотниками різних типів.

Про це повідомили у Повітряних сидах, передає Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Так, ворог бив S8000 "Бандероль" (із Бєлгородської обл. рф) та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака РФ триває, у повітряному просторі фіксують ворожі БпЛА.

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