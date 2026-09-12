Від ранку Росія атакувала Україну 410 безпілотниками: ППО збила 336 ворожих БпЛА
Упродовж дня суботи, 12 вересня, російські загарбники атакували Україну 410 ударними БпЛА, із них 37 — реактивні. Сили ППО знищили та подавили 336 ворожих цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Масштаб атаки
"Протягом дня 12 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 410 ударними БпЛА (37 із них — реактивні)", - сказано в повідомленні.
Результат ППО
Протиповітряною обороною збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них - реактивні).
Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА противника.
Ворожа атака триває
У Повітряних силах додали, що станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також фіксується рух нових груп ворожих БпЛА.
Що передувало
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