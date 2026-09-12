Від ранку Росія атакувала Україну 410 безпілотниками: ППО збила 336 ворожих БпЛА

Упродовж дня суботи, 12 вересня, російські загарбники атакували Україну 410 ударними БпЛА, із них 37 — реактивні. Сили ППО знищили та подавили 336 ворожих цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаб атаки

"Протягом дня 12 вересня (із 6.30 до 18.00) противник атакував Україну 410 ударними БпЛА (37 із них — реактивні)", - сказано в повідомленні.

Результат ППО

Протиповітряною обороною збито/подавлено 336 ударних БпЛА (23 із них - реактивні).

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА противника.

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Ворожа атака триває

У Повітряних силах додали, що станом на 18.00 у повітряному просторі спостерігається близько 55 ударних безпілотників. Також фіксується рух нових груп ворожих БпЛА.

Що передувало

Нагадаємо, що вдень суботи, 12 вересня, ворог атакував БпЛА залізницю у Луцьку Волинської області та Фастові на Київщині.

Також загарбники вдарили по Житомирщині.

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