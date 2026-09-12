Враг не прекращает атаки на Киевщину: в двух районах повреждены склады
Российские войска продолжают наносить удары по Киевской области, в результате чего наблюдаются повреждения.
Об этом сообщили в ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Повреждены склады
- В Бориспольском районе повреждены складские помещения. Спасатели тушат пожар.
- В Броварском районе повреждены складское здание и частный дом.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", — подчеркнули в ОВА.
Что предшествовало
Напомним, днем российские оккупанты атаковали три района Киевской области, повреждены жилые дома, автомобили и объект "Укрзализныци". Под ударами оказались Броварской, Вышгородский и Фастовский районы.
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