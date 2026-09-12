РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10670 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киевщину
849 2

РФ атаковала три района Киевщины: повреждены жилые дома, автомобили и объект "Укрзализныци"

шахид атакует Киевскую область

Вражеская атака на Киевскую область не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масштабы разрушений в трех районах Киевской области

Как отмечается, по состоянию на 16:00 зафиксированы повреждения в трех районах области.

В Броварском районе поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме. Также обломками повреждена крыша частного жилого дома.

Читайте также: Атака дронов на Киевскую область: погибла женщина, среди раненых - ребенок. Есть повреждения в 5 районах

В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

В Фастовском районе поврежден объект "Укрзализныци".

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали.

Читайте также: Удар РФ по Киевщине: в Белоцерковской громаде горит предприятие

Автор: 

Киевская область (5090) обстрел (35369) Фастов (43) Шахед (2490) Броварский район (111) Вышгородский район (95) Фастовский район (91)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 