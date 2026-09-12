РФ атаковала три района Киевщины: повреждены жилые дома, автомобили и объект "Укрзализныци"
Вражеская атака на Киевскую область не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Масштабы разрушений в трех районах Киевской области
Как отмечается, по состоянию на 16:00 зафиксированы повреждения в трех районах области.
В Броварском районе поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме. Также обломками повреждена крыша частного жилого дома.
В Вышгородском районе поврежден автомобиль.
В Фастовском районе поврежден объект "Укрзализныци".
К счастью, жертв и пострадавших нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали.
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