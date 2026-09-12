РФ атаковала три района Киевщины: повреждены жилые дома, автомобили и объект "Укрзализныци"

Вражеская атака на Киевскую область не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Масштабы разрушений в трех районах Киевской области

Как отмечается, по состоянию на 16:00 зафиксированы повреждения в трех районах области.

В Броварском районе поврежден автомобиль, окна в многоквартирном доме. Также обломками повреждена крыша частного жилого дома.

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В Вышгородском районе поврежден автомобиль.

В Фастовском районе поврежден объект "Укрзализныци".

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал железную дорогу: есть попадания в Луцке и Фастове, пассажиров эвакуировали.

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