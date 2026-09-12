УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14643 відвідувача онлайн
Новини Атака шахедів на Київщину
361 2

РФ атакувала три райони Київщини: пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці"

шахед атакує Київщину

Ворожа атака на Київщину не зупиняється. Служби продовжують фіксувати наслідки та працювати на місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масштаби руйнувань у трьох районах Київщини

Як зазначається, станом на 16:00 маємо пошкодження у трьох районах області.

У Броварському районі пошкоджено автомобіль, вікна у багатоквартирному будинку. Також уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку.

Також читайте: Атака дронів на Київщину: загинула жінка, серед поранених дитина. Є пошкодження у 5 районах

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено обʼєкт Укрзалізниці.

На щастя жертв та постраждалих немає.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали.

Також читайте: Удар РФ по Київщині: у Білоцерківській громаді горить підприємство

Автор: 

Київська область (4761) обстріл (36677) Фастів (45) Шахед (2498) Броварський район (113) Вишгородський район (96) Фастівський район (92)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 