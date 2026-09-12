РФ атакувала три райони Київщини: пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці"
Ворожа атака на Київщину не зупиняється. Служби продовжують фіксувати наслідки та працювати на місцях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Масштаби руйнувань у трьох районах Київщини
Як зазначається, станом на 16:00 маємо пошкодження у трьох районах області.
У Броварському районі пошкоджено автомобіль, вікна у багатоквартирному будинку. Також уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку.
У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.
У Фастівському районі пошкоджено обʼєкт Укрзалізниці.
На щастя жертв та постраждалих немає.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали.
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