РФ атакувала три райони Київщини: пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці"

Ворожа атака на Київщину не зупиняється. Служби продовжують фіксувати наслідки та працювати на місцях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Масштаби руйнувань у трьох районах Київщини

Як зазначається, станом на 16:00 маємо пошкодження у трьох районах області.

У Броварському районі пошкоджено автомобіль, вікна у багатоквартирному будинку. Також уламками пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку.

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У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено обʼєкт Укрзалізниці.

На щастя жертв та постраждалих немає.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали.

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