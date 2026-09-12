Атака дронів на Київщину: загинула жінка, серед поранених дитина. Є пошкодження у 5 районах
Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертви
За останню добу, на жаль, одна людина загинула та троє постраждали. Серед постраждалих - дитина.
У чоловіка - травми, він госпіталізований до лікарні. Жінка та дитина отримали гостру реакцію на стрес. Медична допомога їм була надана на місці.
Пошкоджено 15 об’єктів
Наслідки ворожої атаки фіксуємо у Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському районах.
Загалом пошкоджено 15 об’єктів, серед них 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, лінія електропередачі.
Найбільше пошкоджень - в Обухівському районі, де пошкоджено 6 об’єктів, зокрема чотири приватні домоволодіння.
"Рятувальні та аварійні служби працюють на місцях, фіксують наслідки та допомагають людям", - наголошує очільник ОВА.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що жінка загинула у Вишгородському районі внаслідок ударів РФ.
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