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Новини Обстріл Київщини
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Жінка загинула у Вишгородському районі внаслідок ударів РФ

У Вишгородському районі загинула жінка внаслідок удару РФ

Внаслідок російського удару по Київщині в одному з районів відомо про загиблу.

Про це повідомив глава ОВА Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Вишгородському районі загинула жінка. Висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Ворог вкотре цілеспрямовано тероризує мирних людей. Унаслідок атаки у Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки", - йдеться в повідомленні.

Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення.

Наразі наслідки атаки ліквідовують.

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Київська область (4756) обстріл (36657) Вишгородський район (95)
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