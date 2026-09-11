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Жінка загинула у Вишгородському районі внаслідок ударів РФ
Внаслідок російського удару по Київщині в одному з районів відомо про загиблу.
Про це повідомив глава ОВА Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Вишгородському районі загинула жінка. Висловлюю щирі співчуття її рідним і близьким. Ворог вкотре цілеспрямовано тероризує мирних людей. Унаслідок атаки у Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки", - йдеться в повідомленні.
Також в Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення.
Наразі наслідки атаки ліквідовують.
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