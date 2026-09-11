Женщина погибла в Вышгородском районе в результате ударов РФ

В результате российского удара по Киевской области в одном из районов сообщается о погибшей.

Об этом сообщил глава ОГА Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"В Вышгородском районе погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Враг в очередной раз целенаправленно терроризирует мирных людей. В результате атаки в Вышгородском районе повреждены частные дома", - говорится в сообщении.

Также в Обуховском районе повреждено ангарное помещение.

В настоящее время ликвидируются последствия атаки.

Читайте также: Атака РФ на Павлоград: 11 сентября в городе объявлен день траура