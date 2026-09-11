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Женщина погибла в Вышгородском районе в результате ударов РФ
В результате российского удара по Киевской области в одном из районов сообщается о погибшей.
Об этом сообщил глава ОГА Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Вышгородском районе погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования ее родным и близким. Враг в очередной раз целенаправленно терроризирует мирных людей. В результате атаки в Вышгородском районе повреждены частные дома", - говорится в сообщении.
Также в Обуховском районе повреждено ангарное помещение.
В настоящее время ликвидируются последствия атаки.
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