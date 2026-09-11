На Київщині триває ліквідація наслідків ворожої атаки. ФОТОрепортаж
Ввечері 10 вересня російські загарбники атакували Бучанський район Київської області. Внаслідок удару виникла пожежа у складських приміщеннях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Під час роботи рятувальників ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, надзвичайники не припинили гасіння пожежі.
Наразі займання локалізовано, поширення вогню немає.
Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.
Ліквідація пожежі
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