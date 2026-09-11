На Киевщине продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 10 сентября российские захватчики атаковали Бучанский район Киевской области. В результате удара в складских помещениях возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
Во время работы спасателей враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели не прекратили тушение пожара.
В настоящее время возгорание локализовано, распространения огня нет.
Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.
Ликвидация пожара
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