На Киевщине продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 10 сентября российские захватчики атаковали Бучанский район Киевской области. В результате удара в складских помещениях возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Во время работы спасателей враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели не прекратили тушение пожара.

В настоящее время возгорание локализовано, распространения огня нет.

Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

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Ликвидация пожара











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