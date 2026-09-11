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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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На Киевщине продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. ФОТОРЕПОРТАЖ

РФ повторно нанесла удар по Киевской области во время тушения пожара спасателями

Вечером 10 сентября российские захватчики атаковали Бучанский район Киевской области. В результате удара в складских помещениях возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Во время работы спасателей враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели не прекратили тушение пожара.

В настоящее время возгорание локализовано, распространения огня нет.

Работы по ликвидации последствий российской атаки продолжаются.

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Ликвидация пожара

Ликвидация пожара в Киевской области
Ликвидация пожара в Киевской области
Ликвидация пожара в Киевской области
Ликвидация пожара в Киевской области
Ликвидация пожара в Киевской области

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Киевская область (5087) обстрел (35349) пожар (6296) ГСЧС (5462) Бучанский район (241)
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