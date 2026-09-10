Следствие проверяет три версии того, как РФ могла узнать о боеприпасах в Вишневом, - Офис генпрокурора

На данный момент у следствия нет достоверной информации о том, как РФ могла узнать о поезде с боеприпасами в Вишневом.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Андрей Лещенко, говорится в материале Цензор.НЕТ "От халатности до диверсии: какие версии проверяют после детонации боеприпасов на складах и кто заплатит пострадавшим".

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Однако рассматривается несколько версий.

"Одна из них — это то, что враг на постоянной основе осуществляет мониторинг и разведку с использованием реактивных беспилотников. Сейчас они оснащаются камерами, которые делают фото и видеозаписи территории, а затем специальные подразделения врага анализируют эту информацию. То есть аналитики могут расшифровывать эти видеозаписи и прийти к выводу, является ли объект гражданским или военным, и является ли он потенциальной целью. Ведь это работает и тогда, когда ищут для поражения не только военные объекты, но и гражданские", — отметил он.

Вторая версия — это агентурная деятельность врага на территории Украины.

"И третья версия — это кибернетическая активность, которая также может приносить результаты проведения разведывательных мероприятий уже без физического присутствия, а лишь благодаря доступу к системам передачи данных, к базам данных, откуда могли получить информацию о наличии такого объекта на территории Киевской области", — пояснил Лещенко.

В настоящее время следствие еще отрабатывает все эти три направления".

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Что предшествовало?

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.

17 июля генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу.

Также был арестован заместитель генерального директора предприятия оборонной сферы Николай Андрияш.

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