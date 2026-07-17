Взрыв складов в Вишневом: генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в отношении генерального директора предприятия оборонной сферы Руслана Кучинского по делу о взрыве на складах в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности дела

Следствием установлено, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Кучинского подозревают в служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к тяжким последствиям, в частности к гибели людей.

Какое решение принял суд?

Кучинскому избрана мера пресечения — два месяца содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Добавим, что адвокат, подозреваемый и прокуратура отказались от общения с журналистами и не комментируют дело.

Что предшествовало?

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

16 июля стало известно о задержании генерального директораоборонного предприятия и его заместителя.

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