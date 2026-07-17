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Взрыв складов в Вишневом: генерального директора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в отношении генерального директора предприятия оборонной сферы Руслана Кучинского по делу о взрыве на складах в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Подробности дела

Следствием установлено, что значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые категорически не соответствовали требованиям безопасности и не имели необходимых разрешительных документов. Кучинского подозревают в служебной халатности, которая, по данным следствия, привела к тяжким последствиям, в частности к гибели людей. 

Какое решение принял суд?

Кучинскому избрана мера пресечения — два месяца содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Руслан Кучинский
Руслан Кучинский
Руслан Кучинский
Руслан Кучинский
Руслан Кучинский
Руслан Кучинский

Добавим, что адвокат, подозреваемый и прокуратура отказались от общения с журналистами и не комментируют дело.

Взрывы в Вишневом: гендиректору избрана мера пресечения

Что предшествовало?

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, ещё 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражён во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
  • 16 июля стало известно о задержании генерального директораоборонного предприятия и его заместителя.

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Автор: 

Вишневое (60) Киевская область (4750) Бучанский район (181)
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