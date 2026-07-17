Вибух складів у Вишневому: гендиректора оборонного підприємства Кучинського взяли під варту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід генеральному директору підприємства оборонної сфери Руслану Кучинському у справі про вибух на складах у Вишневому на Київщині.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці справи
Слідством встановлено, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Кучинського підозрюють у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до тяжких наслідків, зокрема загибелі людей.
Що вирішив суд?
Кучинському обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави.
Додамо, що адвокат, підозрюваний і прокуратура відмовилась від спілкування з журналістами та не коментує справу.
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
- Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
- 16 липня стало відомо про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника.
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