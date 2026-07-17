УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вибух складів у Вишневому
1 855 5

Вибух складів у Вишневому: гендиректора оборонного підприємства Кучинського взяли під варту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід генеральному директору підприємства оборонної сфери Руслану Кучинському у справі про вибух на складах у Вишневому на Київщині.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці справи

Слідством встановлено, що значну кількість боєприпасів зберігали у приміщеннях, які категорично не відповідали вимогам безпеки та не мали необхідних дозвільних документів. Кучинського підозрюють у службовій недбалості, яка, за даними слідства, призвела до тяжких наслідків, зокрема загибелі людей. 

Що вирішив суд?

Кучинському обрали запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без можливості внесення застави.

Читайте: Після російської атаки у Вишневому відновили газопостачання для понад 200 родин, - Нафтогаз

Вибухи у Вишневому: обрано запобіжний захід гендиректору
Вибухи у Вишневому: обрано запобіжний захід гендиректору
Вибухи у Вишневому: обрано запобіжний захід гендиректору

Додамо, що адвокат, підозрюваний і прокуратура відмовилась від спілкування з журналістами та не коментує справу.

Вибухи у Вишневому: обрано запобіжний захід гендиректоруЗахід Кучинському

Що передувало?

  • Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
  • Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
  • 16 липня стало відомо про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника.

Читайте: Кабмін виділить понад 3 мільярди на ліквідацію наслідків обстрілу Вишневого

Автор: 

Вишневе (66) Київська область (4719) Бучанський район (196)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 