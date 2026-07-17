Взрывы в Вишневом: суд отправил под стражу второго подозреваемого Андрияша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в отношении заместителя генерального директора предприятия оборонной сферы Николая Андрияша по делу о взрыве на складах в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Детали дела

Согласно материалам дела, заместитель генерального директора допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

Правоохранители объявили обоим топ-менеджерам подозрения в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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Решение суда

Суд назначил подозреваемому содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток — до 14 сентября. Приговор подтвердили в Офисе генпрокурора. Адвокаты и прокуроры отказались от комментариев.

Суд провел закрытое заседание по просьбе как адвокатов, так и прокуроров из-за "угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства".

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Что предшествовало?

Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.

Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.

16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.

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