Взрывы в Вишневом: суд отправил под стражу второго подозреваемого Андрияша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в отношении заместителя генерального директора предприятия оборонной сферы Николая Андрияша по делу о взрыве на складах в Вишневом Киевской области.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Детали дела
Согласно материалам дела, заместитель генерального директора допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.
Правоохранители объявили обоим топ-менеджерам подозрения в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Решение суда
Суд назначил подозреваемому содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток — до 14 сентября. Приговор подтвердили в Офисе генпрокурора. Адвокаты и прокуроры отказались от комментариев.
Суд провел закрытое заседание по просьбе как адвокатов, так и прокуроров из-за "угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства".
Что предшествовало?
- Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
- Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
- 16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.
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