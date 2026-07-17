РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Фото Взрыв складов в Вишневом
1 229 8

Взрывы в Вишневом: суд отправил под стражу второго подозреваемого Андрияша. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в отношении заместителя генерального директора предприятия оборонной сферы Николая Андрияша по делу о взрыве на складах в Вишневом Киевской области.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали дела

Согласно материалам дела, заместитель генерального директора допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки. Это привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.

Правоохранители объявили обоим топ-менеджерам подозрения в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв складов в Вишневом: гендиректора оборонного предприятия Кучинского взяли под стражу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрывы на складах в Вишневом — мера пресечения Андрияшу

Решение суда

Суд назначил подозреваемому содержание под стражей без возможности внесения залога на 60 суток — до 14 сентября. Приговор подтвердили в Офисе генпрокурора. Адвокаты и прокуроры отказались от комментариев.

Суд провел закрытое заседание по просьбе как адвокатов, так и прокуроров из-за "угрозы утечки информации и подрыва обороноспособности государства".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взрыв боеприпасов на складах в Вишневом: задержаны генеральный директор оборонного предприятия и его заместитель, — Кравченко. ВИДЕО

Взрывы на складах в Вишневом — мера пресечения Андрияшу
Взрывы на складах в Вишневом — мера пресечения Андрияшу
Взрывы на складах в Вишневом — мера пресечения Андрияшу

Что предшествовало?

  • Напомним, как сообщал Цензор.НЕТ, в результате массированной российской атаки на Вишневое 6 июля было повреждено более 200 объектов, среди которых более 100 жилых домов и семь общежитий для железнодорожников. Тогда погибли девять человек, еще 48 получили ранения, а без газоснабжения остались около 300 семей.
  • Президент Владимир Зеленский впоследствии заявил, что объект в Вишневом, который был поражен во время российского удара 6 июля, являлся складом боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ установила конкретных руководителей предприятий "Укроборонпрома", которые разместили склад боеприпасов в Вишневом.
  • 16 июля стало известно о задержании генерального директора оборонного предприятия и его заместителя.

Читайте также: Взрыв складов в Вишневом: "Укроборонпром" уволил руководителей двух госпредприятий

Автор: 

Вишневое (60) Киевская область (4750) суд (24771) мера пресечения (661) Бучанский район (181)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 