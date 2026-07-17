Детонації у Вишневому: суд відправив під варту другого підозрюваного Андріяша. ВІДЕО+ФОТО
Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід заступнику гендиректора підприємства оборонної сфери Миколі Андріяшу у справі про вибух на складах у Вишневому на Київщині.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Деталі справи
За матеріалами справи, заступник гендиректора допустив розміщення боєприпасів у непридатних для цього складських приміщеннях у безпосередній близькості до житлової забудови. Це призвело до загибелі й травмування людей, а також знищення та пошкодження майна цивільних.
Правоохоронці оголосили обом топменеджерам підозри у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей (ч. 2, ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).
Рішення суду
Суд призначив підозрюваному тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 діб — до 14 вересня. Вирок підтвердили в Офісі Генпрокурора. Адвокати й прокурори відмовилися від коментарів.
Суд зробив засідання закритим на прохання як адвокатів, так і прокурорів через "загрозу витоку інформації та підриву обороноздатності держави".
Що передувало?
- Нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ, унаслідок масованої російської атаки на Вишневе 6 липня було пошкоджено понад 200 об'єктів, серед яких більш як 100 житлових будинків і сім гуртожитків для залізничників. Тоді загинули дев'ятеро людей, ще 48 зазнали поранень, а без газопостачання залишилися близько 300 родин.
- Президент Володимир Зеленський згодом заявив, що об’єкт у Вишневому, який уразили під час російського удару 6 липня, був складом боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".
- Президент Володимир Зеленський заявив, що СБУ встановила конкретних керівників підприємств "Укроборонпрому", які розмістили склад боєприпасів у Вишневому.
- 16 липня стало відомо про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника.
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