В Бучанском районе вспыхнул пожар на складе, на месте работают спасатели, - ОВА

Почти весь день Киевская область находилась под сигналами воздушной тревоги из-за атак российских ударных дронов. В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов, один человек погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская областная военная администрация сообщила в Telegram.

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В Киевской области из-за удара РФ вспыхнул пожар

Вечером 10 сентября в Бучанском районе из-за российского удара произошел пожар. Загорелся склад гражданского назначения.

По словам главы КОВА Тимура Ткаченко, пострадавших в результате этой атаки нет.

На месте работают спасатели и другие необходимые службы. Ситуация остается под контролем, - подчеркнул он.

В трех районах повреждено 17 объектов

В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах в результате российских атак повреждено 17 объектов.

Среди них — частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

Один человек погиб.

Ранее сообщалось, что вечером 10 сентября российская оккупационная армия четвертый раз за сутки атаковала Днепр.

В результате удара в городе произошел пожар, загорелись грузовики, двое человек пострадали.

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