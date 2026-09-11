В Бучанском районе вспыхнул пожар на складе, на месте работают спасатели, - ОВА
Почти весь день Киевская область находилась под сигналами воздушной тревоги из-за атак российских ударных дронов. В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов, один человек погиб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Киевская областная военная администрация сообщила в Telegram.
В Киевской области из-за удара РФ вспыхнул пожар
Вечером 10 сентября в Бучанском районе из-за российского удара произошел пожар. Загорелся склад гражданского назначения.
По словам главы КОВА Тимура Ткаченко, пострадавших в результате этой атаки нет.
На месте работают спасатели и другие необходимые службы. Ситуация остается под контролем, - подчеркнул он.
В трех районах повреждено 17 объектов
В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах в результате российских атак повреждено 17 объектов.
Среди них — частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.
Один человек погиб.
Ранее сообщалось, что вечером 10 сентября российская оккупационная армия четвертый раз за сутки атаковала Днепр.
В результате удара в городе произошел пожар, загорелись грузовики, двое человек пострадали.
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