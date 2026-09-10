У Бучанському районі спалахнула пожежа на складі, на місці працюють рятувальники, - ОВА

Майже весь день Київщина перебувала під сигналами повітряної тривоги через атаки російських ударних дронів. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів, одна людина загинула.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Київська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.

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На Київщині через удар РФ спалахнула пожежа

Увечері 10 вересня в Бучанському районі через російський удар сталася пожежа. Загорівся склад цивільного призначення.

За словами очільника КОВА Тимура Ткаченка, постраждалих унаслідок цієї атаки немає.

На місці працюють рятувальники та інші необхідні служби. Ситуація залишається контрольованою, - наголосив він.

У трьох районах пошкоджено 17 об’єктів

У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах внаслідок російських атак пошкоджено 17 об’єктів.

Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

Одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що увечері 10 вересня російська окупаційна армія вчетверте за добу атакувала Дніпро.

Внаслідок удару в місті сталася пожежа, загорілися вантажівки, двоє людей постраждали.

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