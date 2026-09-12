Атака дронов на Киевскую область: погибла женщина, среди раненых - ребенок. Повреждения зафиксированы в 5 районах
Враг не прекращает наносить удары по Киевской области с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Киевской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертвы
За последние сутки, к сожалению, один человек погиб и трое пострадали. Среди пострадавших — ребенок.
У мужчины — травмы, он госпитализирован в больницу. Женщина и ребенок получили острую стрессовую реакцию. Медицинская помощь им была оказана на месте.
Повреждено 15 объектов
Последствия вражеской атаки фиксируем в Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском районах.
Всего повреждено 15 объектов, среди них 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, линия электропередачи.
Наибольший ущерб — в Обуховском районе, где повреждено 6 объектов, в том числе четыре частных домовладения.
"Спасательные и аварийные службы работают на местах, фиксируют последствия и помогают людям", — подчеркивает глава ОГА.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что женщина погибла в Вышгородском районе в результате ударов РФ.
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