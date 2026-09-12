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Новини Удари РФ по складах
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Ворог не припиняє атаки на Київщину: у двох районах пошкоджено склади

Росія атакує Київщину

Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено склади

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили в ОВА.

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Що передувало

Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували три райони Київщини, пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці". Під ударами перебували Броварський, Вишгородський та Фастівський райони.

Також дивіться: Ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали, - "УЗ" (оновлено). ФОТОрепортаж

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Київська область (4761) обстріл (36677) склад (277) Бориспільський район (111) Броварський район (113)
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