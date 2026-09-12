Ворог не припиняє атаки на Київщину: у двох районах пошкоджено склади
Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області, унаслідок чого є пошкодження.
Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Пошкоджено склади
- У Бориспільському районі пошкоджено складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.
- У Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили в ОВА.
Що передувало
Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували три райони Київщини, пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці". Під ударами перебували Броварський, Вишгородський та Фастівський райони.
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