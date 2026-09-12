Ворог не припиняє атаки на Київщину: у двох районах пошкоджено склади

Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомили в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Пошкоджено склади

У Бориспільському районі пошкоджено складські приміщення. Рятувальники ліквідовують пожежу.

У Броварському районі пошкоджено складську будівлю та приватний будинок.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - наголосили в ОВА.

Також читайте: Атака дронів на Київщину: загинула жінка, серед поранених дитина. Є пошкодження у 5 районах

Що передувало

Нагадаємо, вдень російські окупанти атакували три райони Київщини, пошкоджено житло, автівки та об’єкт "Укрзалізниці". Під ударами перебували Броварський, Вишгородський та Фастівський райони.

Також дивіться: Ворог атакував залізницю: є влучання у Луцьку та Фастові, пасажирів евакуювали, - "УЗ" (оновлено). ФОТОрепортаж