Росіяни розширили війну з фронту, де вони не можуть досягти успіху, в економічне поле, - Зеленський

Російські війська від ранку випустили по Україні майже 500 ударних дронів. Зараз у небі ще фіксуються ворожі "шахеди".

Про це у соцмережах заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Удари по економіці

"Увесь день тривають атаки російських дронів. Зараз у небі ще "шахеди". Від ранку було вже майже 500 ударних дронів. Фактично росіяни розширили цю війну з фронту, де вони не можуть досягти успіху, в економічне поле, і їхня тактика максимально примітивна: знищувати кожен обʼєкт, який може допомогти людям витримати умови війни", - сказав глава держави.

Він зазначив, що окупанти спалюють склади з продуктами і заправки, фармацевтику та звичайні пасажирські потяги, житлові будинки і цивільні підприємства.

"Тільки цими днями вони ударили по металургійному заводу, що належить індійському бізнесу, по американському підприємству, яке виробляло соняшникову олію, і по польській компанії, яка виробляла сантехніку. Під російськими ударами були стоянки для фур, порти, торговельні центри й енергетика", - сказав президент.

За словами Зеленського, Росія хоче вбити українську економіку, щоб через це зламати наш спротив. Він наголосив, що важливо, щоб такі російські удари не тільки не залишались без справедливих відповідей, але й отримували необхідну моральну і політичну оцінку від партнерів.

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що впродовж дня суботи, 12 вересня, російські загарбники атакували Україну 410 ударними БпЛА, із них 37 — реактивні. Сили ППО знищили та подавили 336 ворожих цілей.

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