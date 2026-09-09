У ЄС здивовані запитом України на додаткові $27 млрд на оборону: з’ясовують, як виник дефіцит, - NYT

Президент Володимир Зеленський поінформував європейських партнерів про додаткову потребу України у $27 млрд до кінця року. Запит України здивував європейських партнерів. У ЄС виникають питання щодо ефективності витрачання коштів та обґрунтованості нових фінансових запитів.

Про це пише The New York Times із посиланням на європейських дипломатів та чиновників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дефіцит бюджету та занепокоєння ЄС

Зазначається, що Європейський Союз раніше цього року остаточно погодив надання кредиту для України на суму понад 100 мільярдів доларів. Однак тепер Україна зіткнулася з несподівано великим дефіцитом оборонного бюджету, про що президент Володимир Зеленський повідомив європейським партнерам.

За словами чотирьох європейських дипломатів, які говорили на умовах анонімності, партнери України не очікували настільки великого дефіциту. Деякі європейські чиновники приватно поставили під сумнів ефективність використання коштів або припустили, що потреби України могли бути завищені.

Наразі європейські чиновники намагаються з'ясувати, звідки виник дефіцит, наскільки він великий і чи варто та в який спосіб надавати Україні додаткове фінансування цього року. Україна також звернулася по допомогу в покритті фінансового дефіциту до Великої Британії, Канади та Японії.

Видання зазначає, що несподіваний запит Києва ризикує ускладнити відносини України з союзниками саме в той момент, коли вона критично потребує їхньої підтримки. Європейські лідери змушені балансувати між підтримкою України та фінансуванням внутрішніх потреб.

Крім того, як зауважує NYT, дефіцит є також нагадуванням про те, що вартість підтримки України зростає. Україна потерпає від невпинних російських атак, зокрема від ударів по портах, які позбавили її ключового джерела доходів. Крім того, Україна відчуває критичну нестачу ракет-перехоплювачів американського виробництва, здатних збивати балістику, і намагається наростити розробку власних альтернатив.

Водночас, як зазначається у статті, джерело дефіциту залишається "незрозумілим і дещо суперечливим". Наприкінці серпня Зеленський заявив, що частина витрат сформувалася ще за часів колишнього міністра оборони Михайла Федорова, який виступав за значні зміни в оборонній промисловості та нещодавно залишив посаду.

Водночас Федоров заперечив, що такий великий дефіцит існував під час його перебування на посаді, і заявив, що нинішній фінансовий розрив пов'язаний із проєктами нового керівництва міністерства.

Зазначається, що Україна наразі не оприлюднила повного розподілу своїх короткострокових бюджетних потреб. Однак минулого місяця Зеленський заявляв, що йдеться про закупівлю зброї, виплати військовослужбовцям і родинам загиблих захисників.

Голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що ще на початку року очікувалася нестача близько $7,5 млрд. Однак військові видатки України за перші вісім місяців 2026 року зросли більш ніж на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року, зазначає вона.

"Ці прогалини виникають через те, що війна з кожним роком стає дедалі дорожчою. Ми мусимо враховувати той факт, що російська тактика змінюється, і це погіршує становище України", - сказала Підласа.

Вона додала, що посилення російських атак на українську промисловість, зокрема на металургійні заводи та зерновий експортний коридор, позбавили Україну близько половини очікуваних доходів лише за минулий місяць.

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Пошук шляхів покриття дефіциту

Хоча фінансовий дефіцит України став несподіванкою для більшості країн ЄС, Брюссель наразі шукає шляхи його покриття, пише NYT.

Після зустрічі єврокомісара з економіки Валдіса Домбровскіса з премʼєром Сергієм Корецьким представник Єврокомісії Балаш Уйварі заявив, що спочатку Брюсселю потрібно "отримати чітке уявлення про те, якою є фінансова ситуація" України.

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Прискорення виплати кредиту

Один із варіантів, який пропонує Україна, — прискорити виплату коштів за кредитом ЄС. Зазначається, що європейський кредит на понад $100 млрд розрахований на виплату протягом двох років: половина у 2026 році, а інша половина — у 2027-му.

Вісім європейських дипломатів та чиновників погодилися, що прискорення виплати може бути дієвим варіантом швидко надати Україні додаткові кошти. Деякі з них зазначають, що такий план отримує все більше підтримки.

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Використання росактивів

Крім того, Україна наполягає на використанні заморожених російських активів.

У фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі зберігається понад $200 млрд заморожених російських активів. Минулого місяця європейські країни вже розглядали можливість використати ці кошти для забезпечення кредиту Україні, але цей план провалився через спротив Бельгії та інших країн.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що міністерство оборони України вже використало кошти, які було закладено до бюджету на кінець 2026 року. Загальний дефіцит фінансування Сил оборони нині становить 27 мільярдів доларів.

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