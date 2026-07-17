Видатки загального фонду держбюджету за перше півріччя становили 2,23 трильйона. ІНФОГРАФІКА

За підсумками січня-червня 2026 року касові видатки загального фонду державного бюджету становили 2,23 трлн грн.

Це на 354,1 млрд грн, або на 18,9%, більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Міністерство фінансів.

У червні з бюджету було профінансовано видатків на 431,5 млрд грн.

Розподіл видатків

На сектор безпеки й оборони у першому півріччі 2026 року спрямували 1,4 трлн грн, що становить 63% усіх видатків загального фонду державного бюджету. Із цієї суми у червні використали 263,5 млрд грн.

Найбільші видатки за економічною класифікацією у першому півріччі 2026 року були такими:

851 млрд грн ‒ на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у червні ‒ 149 млрд грн), або 38,2% загального обсягу видатків за січень-червень 2026 року.

352,1 млрд грн ‒ на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги та стипендій) (у червні ‒ 55,6 млрд грн), або 15,8% загального обсягу видатків. Це на 38,6 млрд грн, або на 12,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

384,9 млрд грн ‒ на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у червні ‒ 79,7 млрд грн), або 17,3% загального обсягу видатків.

262,4 млрд грн ‒ на оплату використання товарів і послуг (у червні ‒ 56,6 млрд грн), або 11,8% загального обсягу видатків. Це на 5,9 млрд грн, або на 2,3%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

184,5 млрд грн ‒ на обслуговування державного боргу (у червні ‒ 40,6 млрд грн), або 8,3% загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці видатки збільшилися на 4,6 млрд грн, або на 2,6%;

142,7 млрд грн ‒ на трансферти місцевим бюджетам (у червні ‒ 38,5 млрд грн), або 6,4% загального обсягу видатків. Це на 40,6 млрд грн, або на 39,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року надходження від військового збору до державного бюджету України становили 94,2 млрд грн. Це свідчить про значне збільшення обсягів фінансування потреб оборонного сектору країни.

Як повідомлялося, за підсумками січня-травня поточного року касові видатки загального фонду держбюджету України сягнули 1,8 трлн грн. Це на 260 млрд грн, або на 16,9%, перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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