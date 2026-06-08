Комітет Ради підтримав зміни до держбюджету: що хочуть змінити?

Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до державного бюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

"Це законопроект, який збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно коштом Ukraine Support Loan від Європейського Союзу", ‒ пояснила Підласа.

Комітет також рекомендував низку змін до тексту урядової пропозиції та чинного закону про бюджет, зокрема:

враховувати розрахунок зарплати НАБУ з прожиткового мінімуму 3328 грн замість 3028 грн без збільшення загальних видатків агентства;

доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році на рівні 25%;

перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (без збільшення загального бюджету установи);

передбачити додатково 559,1 млн грн на апарат Міненерго за рахунок Резервного фонду;

спрямувати 127,5 млн грн на ліквідацію шахт із Резервного фонду;

виділити 46,1 млн грн для Держенергонагляду також із Резервного фонду;

передбачити 599,1 млн грн для Державного агентства з управління зоною відчуження, зокрема 525,1 млн грн на об’єкт "Укриття", за рахунок Резервного фонду;

перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Крім того, народні депутати підтримали рішення про виділення 1,4 млрд грн на виплати працівникам Служби судової охорони.

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Нагадаємо, за січень-травень 2026 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,36 трлн грн.

Раніше в Державній податковій службі повідомили, що план надходжень до держбюджету за цей період виконано на 101,9%, а у травні ‒ на 103,7%.