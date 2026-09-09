В ЕС удивлены запросом Украины на дополнительные $27 млрд на оборону: выясняют, как возник дефицит, - NYT
Президент Владимир Зеленский сообщил европейским партнерам о дополнительной потребности Украины в 27 млрд долларов до конца года. Запрос Украины удивил европейских партнеров. В ЕС возникают вопросы относительно эффективности расходования средств и обоснованности новых финансовых запросов.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.
Дефицит бюджета и обеспокоенность ЕС
Отмечается, что Европейский Союз ранее в этом году окончательно согласовал предоставление кредита Украине на сумму более 100 миллиардов долларов. Однако теперь Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета, о чем президент Владимир Зеленский сообщил европейским партнерам.
По словам четырёх европейских дипломатов, высказавшихся на условиях анонимности, партнеры Украины не ожидали столь значительного дефицита. Некоторые европейские чиновники в частном порядке выразили сомнения в эффективности использования средств или предположили, что потребности Украины могли быть завышены.
В настоящее время европейские чиновники пытаются выяснить, откуда возник дефицит, насколько он велик и стоит ли, и каким образом, предоставлять Украине дополнительное финансирование в этом году. Украина также обратилась за помощью в покрытии финансового дефицита к Великобритании, Канаде и Японии.
Издание отмечает, что неожиданный запрос Киева рискует осложнить отношения Украины с союзниками именно в тот момент, когда она крайне нуждается в их поддержке. Европейские лидеры вынуждены балансировать между поддержкой Украины и финансированием внутренних нужд.
Кроме того, как отмечает NYT, дефицит также служит напоминанием о том, что стоимость поддержки Украины растет. Украина страдает от непрекращающихся российских атак, в частности от ударов по портам, лишивших ее ключевого источника доходов. Кроме того, Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков американского производства, способных сбивать баллистические ракеты, и пытается активизировать разработку собственных альтернатив.
В то же время, как отмечается в статье, причина дефицита остается "неясной и несколько противоречивой". В конце августа Зеленский заявил, что часть расходов сформировалась еще во времена бывшего министра обороны Михаила Федорова, который выступал за значительные изменения в оборонной промышленности и недавно покинул свой пост.
В то же время Федоров опроверг, что такой большой дефицит существовал во время его пребывания в должности, и заявил, что нынешний финансовый разрыв связан с проектами нового руководства министерства.
Отмечается, что Украина пока не обнародовала полное распределение своих краткосрочных бюджетных потребностей. Однако в прошлом месяце Зеленский заявлял, что речь идет о закупке оружия, выплатах военнослужащим и семьям погибших защитников.
Председатель парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что еще в начале года ожидался дефицит в размере около 7,5 млрд долларов. Однако военные расходы Украины за первые восемь месяцев 2026 года выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает она.
"Эти пробелы возникают из-за того, что война с каждым годом становится все дороже. Мы должны учитывать тот факт, что российская тактика меняется, и это ухудшает положение Украины", - сказала Пидласа.
Она добавила, что усиление российских атак на украинскую промышленность, в частности на металлургические заводы и зерновой экспортный коридор, лишило Украину около половины ожидаемых доходов только за прошлый месяц.
Поиск путей покрытия дефицита
Хотя финансовый дефицит Украины стал неожиданностью для большинства стран ЕС, Брюссель в настоящее время ищет пути его покрытия, пишет NYT.
После встречи еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса с премьером Сергеем Корецким представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что сначала Брюсселю нужно "получить четкое представление о том, какова финансовая ситуация" в Украине.
Ускорение выплаты кредита
Один из вариантов, который предлагает Украина, — ускорить выплату средств по кредиту ЕС. Отмечается, что европейский кредит на сумму более $100 млрд рассчитан на выплату в течение двух лет: половина в 2026 году, а другая половина - в 2027-м.
Восемь европейских дипломатов и чиновников согласились, что ускорение выплат может стать эффективным способом быстро предоставить Украине дополнительные средства. Некоторые из них отмечают, что такой план получает все большую поддержку.
Использование российских активов
Кроме того, Украина настаивает на использовании замороженных российских активов.
В финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе хранится более $200 млрд замороженных российских активов. В прошлом месяце европейские страны уже рассматривали возможность использовать эти средства для обеспечения кредита Украине, но этот план провалился из-за сопротивления Бельгии и других стран.
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