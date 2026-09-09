В ЕС удивлены запросом Украины на дополнительные $27 млрд на оборону: выясняют, как возник дефицит, - NYT

Президент Владимир Зеленский сообщил европейским партнерам о дополнительной потребности Украины в 27 млрд долларов до конца года. Запрос Украины удивил европейских партнеров. В ЕС возникают вопросы относительно эффективности расходования средств и обоснованности новых финансовых запросов.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников, сообщает Цензор.НЕТ.

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Дефицит бюджета и обеспокоенность ЕС

Отмечается, что Европейский Союз ранее в этом году окончательно согласовал предоставление кредита Украине на сумму более 100 миллиардов долларов. Однако теперь Украина столкнулась с неожиданно большим дефицитом оборонного бюджета, о чем президент Владимир Зеленский сообщил европейским партнерам.

По словам четырёх европейских дипломатов, высказавшихся на условиях анонимности, партнеры Украины не ожидали столь значительного дефицита. Некоторые европейские чиновники в частном порядке выразили сомнения в эффективности использования средств или предположили, что потребности Украины могли быть завышены.

В настоящее время европейские чиновники пытаются выяснить, откуда возник дефицит, насколько он велик и стоит ли, и каким образом, предоставлять Украине дополнительное финансирование в этом году. Украина также обратилась за помощью в покрытии финансового дефицита к Великобритании, Канаде и Японии.

Издание отмечает, что неожиданный запрос Киева рискует осложнить отношения Украины с союзниками именно в тот момент, когда она крайне нуждается в их поддержке. Европейские лидеры вынуждены балансировать между поддержкой Украины и финансированием внутренних нужд.

Кроме того, как отмечает NYT, дефицит также служит напоминанием о том, что стоимость поддержки Украины растет. Украина страдает от непрекращающихся российских атак, в частности от ударов по портам, лишивших ее ключевого источника доходов. Кроме того, Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков американского производства, способных сбивать баллистические ракеты, и пытается активизировать разработку собственных альтернатив.

В то же время, как отмечается в статье, причина дефицита остается "неясной и несколько противоречивой". В конце августа Зеленский заявил, что часть расходов сформировалась еще во времена бывшего министра обороны Михаила Федорова, который выступал за значительные изменения в оборонной промышленности и недавно покинул свой пост.

В то же время Федоров опроверг, что такой большой дефицит существовал во время его пребывания в должности, и заявил, что нынешний финансовый разрыв связан с проектами нового руководства министерства.

Отмечается, что Украина пока не обнародовала полное распределение своих краткосрочных бюджетных потребностей. Однако в прошлом месяце Зеленский заявлял, что речь идет о закупке оружия, выплатах военнослужащим и семьям погибших защитников.

Председатель парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что еще в начале года ожидался дефицит в размере около 7,5 млрд долларов. Однако военные расходы Украины за первые восемь месяцев 2026 года выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечает она.

"Эти пробелы возникают из-за того, что война с каждым годом становится все дороже. Мы должны учитывать тот факт, что российская тактика меняется, и это ухудшает положение Украины", - сказала Пидласа.

Она добавила, что усиление российских атак на украинскую промышленность, в частности на металлургические заводы и зерновой экспортный коридор, лишило Украину около половины ожидаемых доходов только за прошлый месяц.

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Поиск путей покрытия дефицита

Хотя финансовый дефицит Украины стал неожиданностью для большинства стран ЕС, Брюссель в настоящее время ищет пути его покрытия, пишет NYT.

После встречи еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса с премьером Сергеем Корецким представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что сначала Брюсселю нужно "получить четкое представление о том, какова финансовая ситуация" в Украине.

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Ускорение выплаты кредита

Один из вариантов, который предлагает Украина, — ускорить выплату средств по кредиту ЕС. Отмечается, что европейский кредит на сумму более $100 млрд рассчитан на выплату в течение двух лет: половина в 2026 году, а другая половина - в 2027-м.

Восемь европейских дипломатов и чиновников согласились, что ускорение выплат может стать эффективным способом быстро предоставить Украине дополнительные средства. Некоторые из них отмечают, что такой план получает все большую поддержку.

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Использование российских активов

Кроме того, Украина настаивает на использовании замороженных российских активов.

В финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе хранится более $200 млрд замороженных российских активов. В прошлом месяце европейские страны уже рассматривали возможность использовать эти средства для обеспечения кредита Украине, но этот план провалился из-за сопротивления Бельгии и других стран.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Министерство обороны Украины уже использовало средства, заложенные в бюджет до конца 2026 года. Общий дефицит финансирования Сил обороны в настоящее время составляет 27 миллиардов долларов.

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