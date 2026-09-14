Не бажаю відступати ні на сантиметр у підтримці України, це наш обов’язок, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не відступить від підтримки України та робитиме все можливе для допомоги у протистоянні російській агресії.
Про це він заявив під час пресконференції за результатами Європейського Арктичного саміту в Рованіємі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
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"Я не хочу залишати жодних сумнівів у тому, що мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти цієї агресії… Я зроблю все можливе, щоб зберегти нашу підтримку та переконати людей, що це в наших інтересах", - наголосив Мерц.
За словами канцлера, наразі в Німеччині, як і в усьому Європейському Союзі, точаться дебати та є застереження щодо цієї підтримки.
"Ми обговорюємо це. Ми знову і знову доходимо тих самих висновків: тепер ми повинні стояти, поки ця жахлива війна не закінчиться. Якщо Росія досягне успіху, це матиме непередбачувані та безпрецедентні наслідки для всіх нас, включаючи Німеччину.
І саме тому я тут твердо, чітко стою і не бажаю відступати ні на сантиметр. Зараз наш історичний обов'язок - зробити все можливе, щоб допомогти цій країні зберегти мир і свободу в Європі", - сказав він.
Також, наголосив Мерц, Німеччина захищатиме і себе, свою інфраструктуру та навіть територіальну цілісність проти гібридних атак Росії. Для цього будуть вноситися зміни в закони, що стосуються безпекових служб. Це стосується також усієї території НАТО та ЄС.
"Я не хочу залишати жодних сумнівів у тому, що мій уряд робить усе можливе, щоб підтримати Україну в боротьбі проти цієї агресії. Вона спрямована не лише проти України, а й проти всіх нас, і ми вирішили захищатися", - повторив канцлер і додав, що "найімовірніше, ми бачимо найвирішальніші моменти, тижні чи місяці попереду, захищаючи свободу та мир нашого континенту", - підсумував він.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що перемога AfD на виборах у Саксонії-Ангальт може завдати серйозної шкоди цій федеральній землі.
За його словами, прихід представника AfD на посаду прем’єр-міністра землі може негативно позначитися на її економічній привабливості.
- Нагадаємо, лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла також заявив, що підтримку України потрібно переглянути та вимагати віддачі за військову й фінансову допомогу.
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