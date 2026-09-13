Лідерка AfD Вайдель виступила за припинення військової та фінансової підтримки України

Лідерка ультраправої партії AfD Аліса Вайдель заявила, що Німеччина має повністю припинити фінансову та військову підтримку України. Також вона виступила за вимогу повернути надані Україні кошти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Вайдель заявила в ефірі австрійського телеканалу AUF1.

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Вайдель вимагає припинити допомогу Україні

За словами Вайдель, Німеччина має зупинити фінансову та військову підтримку України. Вона також заявила про необхідність висунути до України вимоги щодо повернення коштів.

Окремо політикиня висловилася щодо українських біженців у Німеччині. Вона заявила, що понад мільйон українців у країні отримують соціальні виплати.

Вайдель вважає, що ці люди мають повернутися в Україну. Окремо вонаакцентувала на українських чоловіках призовного віку.

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Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що перемога AfD на виборах у Саксонії-Ангальт може завдати серйозної шкоди цій федеральній землі.

За його словами, прихід представника AfD на посаду прем’єр-міністра землі може негативно позначитися на її економічній привабливості.

Нагадаємо, лідер французької ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла також заявив, що підтримку України потрібно переглянути та вимагати віддачі за військову й фінансову допомогу.

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