Лидер AfD Вайдель выступила за прекращение военной и финансовой поддержки Украины
Лидер ультраправой партии AfD Алиса Вайдель заявила, что Германия должна полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Также она выступила с требованием вернуть предоставленные Украине средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вайдель заявила в эфире австрийского телеканала AUF1.
Вайдель требует прекратить помощь Украине
По словам Вайдель, Германия должна прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Она также заявила о необходимости предъявить Украине требования о возврате средств.
Отдельно политик высказалась по поводу украинских беженцев в Германии. Она заявила, что более миллиона украинцев в стране получают социальные выплаты.
Вайдель считает, что эти люди должны вернуться в Украину. Отдельно она сделала акцент на украинских мужчинах призывного возраста.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальт может нанести серьезный ущерб этой федеральной земле.
По его словам, приход представителя AfD на пост премьер-министра земли может негативно сказаться на ее экономической привлекательности.
- Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла также заявил, что поддержку Украины нужно пересмотреть и требовать отдачи за военную и финансовую помощь.
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