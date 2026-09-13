Лидер AfD Вайдель выступила за прекращение военной и финансовой поддержки Украины

Лидер ультраправой партии AfD Алиса Вайдель заявила, что Германия должна полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Также она выступила с требованием вернуть предоставленные Украине средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вайдель заявила в эфире австрийского телеканала AUF1.

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Вайдель требует прекратить помощь Украине

По словам Вайдель, Германия должна прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Она также заявила о необходимости предъявить Украине требования о возврате средств.

Отдельно политик высказалась по поводу украинских беженцев в Германии. Она заявила, что более миллиона украинцев в стране получают социальные выплаты.

Вайдель считает, что эти люди должны вернуться в Украину. Отдельно она сделала акцент на украинских мужчинах призывного возраста.

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Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что победа AfD на выборах в Саксонии-Анхальт может нанести серьезный ущерб этой федеральной земле.

По его словам, приход представителя AfD на пост премьер-министра земли может негативно сказаться на ее экономической привлекательности.

Напомним, лидер французской ультраправой партии "Национальный фронт" Жордан Барделла также заявил, что поддержку Украины нужно пересмотреть и требовать отдачи за военную и финансовую помощь.

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