Ультраправая "АдГ" лидирует в предвыборном опросе ещё одного региона Германии

За девять дней до выборов в парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания социологические опросы показали лидерство ультраправой "Альтернативы для Германии". Партию готовы поддержать 37 % избирателей.

Об этом сообщает ZDF со ссылкой на результаты опроса, проведенного германской исследовательской группой "Forschungsgruppe Wahlen" по заказу телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

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Распределение электоральных симпатий

Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддерживают 34% респондентов. Третье место занимает "Левая партия", за которую готовы проголосовать 10% опрошенных.

Христианско-демократический союз (ХДС) набирает лишь 7%, а "Зеленые" — 5%.

Отмечается, что в местный парламент, вероятно, не войдут левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), набирающий 4% голосов, а также "Свободная демократическая партия" (СДП).

В то же время 25% опрошенных избирателей в Мекленбурге-Передней Померании еще не определились, за кого будут голосовать.

Опрос был проведен 7–9 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек, имеющих право голоса.

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Что предшествовало

Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.

В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".

Кандидатом АдГ на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social приветствовал победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

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