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Новости Выборы в Германии
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Ультраправая "АдГ" лидирует в предвыборном опросе ещё одного региона Германии

АдН

За девять дней до выборов в парламент немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания социологические опросы показали лидерство ультраправой "Альтернативы для Германии". Партию готовы поддержать 37 % избирателей.

Об этом сообщает ZDF со ссылкой на результаты опроса, проведенного германской исследовательской группой "Forschungsgruppe Wahlen" по заказу телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

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Распределение электоральных симпатий 

Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддерживают 34% респондентов. Третье место занимает "Левая партия", за которую готовы проголосовать 10% опрошенных.

Христианско-демократический союз (ХДС) набирает лишь 7%, а "Зеленые" — 5%. 

Отмечается, что в местный парламент, вероятно, не войдут левопопулистский "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ), набирающий 4% голосов, а также "Свободная демократическая партия" (СДП). 

В то же время 25% опрошенных избирателей в Мекленбурге-Передней Померании еще не определились, за кого будут голосовать.

Опрос был проведен 7–9 сентября, в нем приняли участие более тысячи человек, имеющих право голоса.

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Что предшествовало

  • Напомним, 6 сентября "Альтернатива для Германии" набрала 43,8% голосов и получила 39 из 83 мандатов в местном парламенте. Христианско-демократический союз получил 17,2% и 15 мандатов.
  • В ландтаг также прошли СДПГ, "Союз 90/Зеленые", Левая партия и "Союз Сары Вагенкнехт".
  • Кандидатом АдГ на пост премьер-министра земли является 35-летний Ульрих Зигмунд.
  • Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social приветствовал победу ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

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выборы (24367) Германия (7866) опрос (3136)
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Топ комментарии
+18
Земля комуністів лисої ліверної ковбаси. Відразу зрозуміло що це колишній НДР.
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12.09.2026 01:03 Ответить
+13
Це не так печально, як на виборах 21.04.2019
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12.09.2026 01:02 Ответить
+11
Запомните, Штирлиц, - как только где-нибудь вместо слова "здравствуйте" произнесут "хайль" в чей-то персональный адрес - знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое победоносной возрождение".
(группенфюрер СС Генрих Мюллер)
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12.09.2026 05:41 Ответить

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