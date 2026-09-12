Ультраправа "АдН" лідирує в передвиборчому опитуванні ще одного регіону Німеччини
За дев'ять днів до виборів у парламент німецької федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія соціологічні опитування показали лідерство ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Партію готові підтримати 37% виборців.
Про це повідомляє ZDF, посилаючись на результати опитування, яке провела німецька дослідницька група "Forschungsgruppe Wahlen" на замовлення мовника, інформує Цензор.НЕТ.
Розподіл електоральних симпатій
Правлячу Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) підтримують 34% респондентів. Третє місце посідає "Ліва партія", за яку готові проголосувати 10% опитаних.
Християнсько-демократичний союз (ХДС) набирає лише 7%, а "Зелені" - 5%.
Зазначається,що до місцевого парламенту, ймовірно, не увійдуть лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" (ССВ), який отримує 4% голосів, а також "Вільна демократична партія" (ВДП).
Водночас 25% опитаних виборців у Мекленбурзі-Передній Померанії ще не визначилися за кого голосуватимуть.
Опитування було проведене 7-9 вересня, у ньому взяли участь понад тисяча людей, які мають право голосу.
Що передувало
- Нагадаємо, 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" набрала 43,8% голосів і здобула 39 із 83 мандатів у місцевому парламенті. Християнсько-демократичний союз отримав 17,2% та 15 мандатів.
- До ландтагу також пройшли СДПН, "Союз 90/Зелені", Ліва партія та "Союз Сари Вагенкнехт".
- Кандидатом АдН на посаду прем’єр-міністра землі є 35-річний Ульріх Зігмунд.
- Президент США Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social порадів перемозі ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
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