Росія не готова до серйозних переговорів про завершення війни, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі мало шансів на припинення війни в Україні через позицію Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою у Берліні.

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Мерц: Росія не готова до серйозних переговорів

За словами Мерца, російська влада не погоджується на пропозиції щодо діалогу та дипломатичного врегулювання війни.

"Наразі ми бачимо мало ознак того, що російський уряд, президент Росії, готові розпочати серйозні переговори про припинення війни", – сказав канцлер.

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Мерц зазначив, що Німеччина вже кілька місяців пропонує дипломатичне врегулювання. За його словами, уряд країни та він особисто хочуть використати всі доступні засоби для досягнення цього.

Водночас канцлер наголосив, що Німеччина та її партнери не послаблять зусиль для пошуку дипломатичного рішення. Він підкреслив, що підтримка України спрямована не на продовження війни, а на її припинення.

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Німеччина продовжить підтримувати Україну

Мерц також заявив, що дипломатичні зусилля включають підтримку Києва та всі доступні шляхи для переговорів.

Канцлер назвав невипадковою участь трьох радників з національної безпеки у переговорах з українською владою та Президентом України, які відбулися в Києві в суботу.

Окремо Мерц і Кошта обговорили розширення Європейського Союзу. Канцлер зазначив, що Німеччина хоче просунути рішення щодо України, Молдови та країн Західних Балкан.

Також Мерц заявив про намір до кінця року завершити переговори щодо багаторічної фінансової структури ЄС, яка має набути чинності у 2028 році.