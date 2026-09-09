Россия не готова к серьёзным переговорам о прекращении войны, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время шансы на прекращение войны в Украине невелики из-за позиции России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

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Мерц: Россия не готова к серьезным переговорам

По словам Мерца, российские власти не соглашаются на предложения о диалоге и дипломатическом урегулировании войны.

"Пока что мы видим мало признаков того, что российское правительство и президент России готовы начать серьезные переговоры о прекращении войны", - сказал канцлер.

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Мерц отметил, что Германия уже несколько месяцев предлагает дипломатическое урегулирование. По его словам, правительство страны и он лично хотят использовать все доступные средства для достижения этой цели.

В то же время канцлер подчеркнул, что Германия и ее партнеры не ослабят усилия по поиску дипломатического решения. Он подчеркнул, что поддержка Украины направлена не на продолжение войны, а на ее прекращение.

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Германия продолжит поддерживать Украину

Мерц также заявил, что дипломатические усилия включают поддержку Киева и все доступные пути для переговоров.

Канцлер назвал неслучайным участие трех советников по национальной безопасности в переговорах с украинскими властями и президентом Украины, которые состоялись в Киеве в субботу.

Отдельно Мерц и Кошта обсудили расширение Европейского Союза. Канцлер отметил, что Германия хочет продвинуть решения по Украине, Молдове и странам Западных Балкан.

Также Мерц заявил о намерении до конца года завершить переговоры по многолетней финансовой структуре ЕС, которая должна вступить в силу в 2028 году.