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Новости Прекращение войны
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Россия не готова к серьёзным переговорам о прекращении войны, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время шансы на прекращение войны в Украине невелики из-за позиции России. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в Берлине.

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Мерц: Россия не готова к серьезным переговорам

По словам Мерца, российские власти не соглашаются на предложения о диалоге и дипломатическом урегулировании войны.

"Пока что мы видим мало признаков того, что российское правительство и президент России готовы начать серьезные переговоры о прекращении войны", - сказал канцлер.

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Мерц отметил, что Германия уже несколько месяцев предлагает дипломатическое урегулирование. По его словам, правительство страны и он лично хотят использовать все доступные средства для достижения этой цели.

В то же время канцлер подчеркнул, что Германия и ее партнеры не ослабят усилия по поиску дипломатического решения. Он подчеркнул, что поддержка Украины направлена не на продолжение войны, а на ее прекращение.

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Германия продолжит поддерживать Украину

Мерц также заявил, что дипломатические усилия включают поддержку Киева и все доступные пути для переговоров.

Канцлер назвал неслучайным участие трех советников по национальной безопасности в переговорах с украинскими властями и президентом Украины, которые состоялись в Киеве в субботу.

Отдельно Мерц и Кошта обсудили расширение Европейского Союза. Канцлер отметил, что Германия хочет продвинуть решения по Украине, Молдове и странам Западных Балкан.

Также Мерц заявил о намерении до конца года завершить переговоры по многолетней финансовой структуре ЕС, которая должна вступить в силу в 2028 году.

  • К слову, Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который должен был состояться накануне годовщины терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Это произошло через несколько часов после того, как глава Бундесканцлера поздравил ультраправую партию "Альтернатива для Германии" с победой на выборах в земле Саксония-Анхальт. Известно, что партия Мерца "Христианско-демократический союз" получила там рекордно низкое количество голосов. 

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россия (89480) война в Украине (9113) Фридрих Мерц (479)
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Топ комментарии
+6
Він підкреслив, що підтримка України спрямована не на продовження війни, а на її припинення.

Так-так, таурусів не дамо, але дамо кредит щоб купити німецьке озброєння для піхоти. Це зупинить війну, чесно-чесно. Що, не зупиняється? Хто б міг подумати...
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09.09.2026 22:44 Ответить
+2
Даже до Мерца дійшло що Ху'йло недоговороздатен. Тому потрібно раз і назавжди заборонити будь які переговори з московським терористичним режимом.
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09.09.2026 22:47 Ответить
+2
Правильно, тому треба продовжувати тиснути. Україна вже перемогла. Скоро на росії почнуться голодні бунти. Треба тільки пережити цю зиму. З кожним днем/місяцем/роком війни Україна має все сильніші карти на руках. Чим довше війна, тим переконливішою буде перемога.
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09.09.2026 22:49 Ответить

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