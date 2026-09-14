Німецька контррозвідка попередила про посилення російського шпигунства та диверсій

Військова контррозвідка Німеччини MAD заявила про подальше загострення гібридної загрози для країни та посилення російської шпигунської активності. Німеччина залишається пріоритетною ціллю для російських спецслужб через її роль у Європі та НАТО, розширення Бундесверу і впровадження нових систем озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у щорічному звіті MAD, який цитує Spiegel.

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Німеччина залишається пріоритетною ціллю для Росії

У MAD зазначили, що ситуація з гібридною загрозою в Німеччині продовжує погіршуватися. За даними контррозвідки, значно зросла загроза диверсій, які здійснюють так звані агенти нижчого рівня.

"Ситуація з гібридною загрозою в Німеччині продовжує загострюватися", – наголосили у MAD.

У звіті зазначається, що Росія продовжує використовувати і традиційні методи розвідки. Зокрема, йдеться про агентурні структури, які діють під прикриттям дипломатичних або напівдержавних установ.

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Військових Бундесверу попередили про ризик шантажу

MAD також звернула увагу на поїздки військовослужбовців Бундесверу до Росії та Білорусі. У контррозвідці встановили, що попри напружену безпекову ситуацію в останні роки численні військові відвідували ці країни та привертали увагу російських і білоруських спецслужб.

Часто такі військовослужбовці мають родинні зв’язки з Росією або Білоруссю. У MAD вважають, що це створює додатковий ризик шантажу та погроз з боку місцевих органів безпеки.

У звіті також згадуються спроби шпигунства з боку Китаю. MAD припускає, що щонайменше частина розвідувальної діяльності щодо військової інфраструктури може бути пов’язана з китайськими спецслужбами.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна готується до можливих нових провокацій з боку Росії. За його словами, польська держава має намір посилити заходи для захисту населення та внести зміни до законодавства.