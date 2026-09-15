Російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Данії: Сибіга заявив про спроби РФ дестабілізувати Європу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив солідарність із Данією після інциденту, під час якого російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Глава МЗС назвав дії російських військових провокативними та неприйнятними.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив глава українського МЗС, інцидент у Данії є частиною ширших спроб Москви дестабілізувати ситуацію в Європі.

"Москва продовжує спроби дестабілізувати ситуацію у Європі, не лише у Данії. Потрібні спільні й рішучі дії, і Україна готова докласти усіх зусиль, щоб сприяти посиленню захисту Європи від загроз з боку Росії", – заявив Сибіга.

Він наголосив, що Україна повністю солідарна з Данією та готова сприяти посиленню захисту європейських країн від російських загроз.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Данія викликала посла РФ після того, як російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.

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