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Новости Провокации РФ в Европе
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Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Дании: Сибига заявил о попытках РФ дестабилизировать Европу

Россия пытается дестабилизировать Европу после инцидента с фрегатом РФ у берегов Дании

Министр иностранных дел Андрей Сибига выразил солидарность с Данией после инцидента, в ходе которого российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Глава МИД назвал действия российских военных провокационными и неприемлемыми.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил глава украинского МИД, инцидент в Дании является частью более широких попыток Москвы дестабилизировать ситуацию в Европе.

"Москва продолжает попытки дестабилизировать ситуацию в Европе, не только в Дании. Необходимы совместные и решительные действия, и Украина готова приложить все усилия, чтобы способствовать усилению защиты Европы от угроз со стороны России", — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина полностью солидарна с Данией и готова содействовать усилению защиты европейских стран от российских угроз.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Дания вызвала посла РФ после того, как российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.

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