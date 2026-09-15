Украина и Дания обсудили укрепление ПВО и проект FREYJA

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Дании Йеппе Бруусом.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет Цензор.НЕТ.

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В ходе беседы стороны обсудили наиболее актуальные потребности Сил обороны Украины, укрепление потенциала для противодействия баллистическим угрозам и реактивным ударным дронам, реализацию антибаллистического проекта FREYJA и углубление сотрудничества в сфере обороны между Украиной и Данией.

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Противодействие баллистическим ракетам и реактивным дронам

Евгений Хмара проинформировал датского коллегу о наиболее насущных потребностях Сил обороны Украины.

Особое внимание уделили противодействию баллистическим угрозам и реактивным ударным дронам.

Министры обсудили конкретные возможности для укрепления потенциала Украины в этих направлениях. В частности - за счет разработки решений в сфере перехватчиков и радиоэлектронной борьбы.

Проект FREYJA

Также стороны обсудили реализацию ключевых совместных инициатив.

В частности - антибаллистического проекта FREYJA, который призван укрепить потенциал Украины и партнеров в противодействии баллистическим угрозам.

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Взаимовыгодное сотрудничество в области обороны

Отдельно Евгений Хмара и Йеппе Бруус обсудили возможности углубления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны между Украиной и Данией.

Украина готова делиться оперативным опытом и экспертизой, накопленными в противодействии современным угрозам. В частности — в сфере беспилотных систем.

Также украинская сторона готова участвовать в подготовке партнеров.

Евгений Хмара поблагодарил Данию за чрезвычайно сильную поддержку Украины и лидерство в оказании оборонной помощи.

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