Украина и Дания обсудили укрепление ПВО и проект FREYJA
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Дании Йеппе Бруусом.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет Цензор.НЕТ.
В ходе беседы стороны обсудили наиболее актуальные потребности Сил обороны Украины, укрепление потенциала для противодействия баллистическим угрозам и реактивным ударным дронам, реализацию антибаллистического проекта FREYJA и углубление сотрудничества в сфере обороны между Украиной и Данией.
Противодействие баллистическим ракетам и реактивным дронам
Евгений Хмара проинформировал датского коллегу о наиболее насущных потребностях Сил обороны Украины.
Особое внимание уделили противодействию баллистическим угрозам и реактивным ударным дронам.
Министры обсудили конкретные возможности для укрепления потенциала Украины в этих направлениях. В частности - за счет разработки решений в сфере перехватчиков и радиоэлектронной борьбы.
Проект FREYJA
Также стороны обсудили реализацию ключевых совместных инициатив.
В частности - антибаллистического проекта FREYJA, который призван укрепить потенциал Украины и партнеров в противодействии баллистическим угрозам.
Взаимовыгодное сотрудничество в области обороны
Отдельно Евгений Хмара и Йеппе Бруус обсудили возможности углубления взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны между Украиной и Данией.
Украина готова делиться оперативным опытом и экспертизой, накопленными в противодействии современным угрозам. В частности — в сфере беспилотных систем.
Также украинская сторона готова участвовать в подготовке партнеров.
Евгений Хмара поблагодарил Данию за чрезвычайно сильную поддержку Украины и лидерство в оказании оборонной помощи.
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