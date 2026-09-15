Україна та Данія обговорили посилення ППО і проєкт FREYJA

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з Міністром оборони Данії Єппе Бруусом.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Під час розмови сторони обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони України, посилення спроможностей для протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам, реалізацію антибалістичного проєкту FREYJA та поглиблення оборонної співпраці між Україною і Данією.

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Протидія балістиці та реактивним дронам

Євгеній Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони України.

Особливу увагу приділили протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам.

Міністри обговорили конкретні можливості для посилення спроможностей України за цими напрямами. Зокрема – через розвиток рішень у сфері перехоплювачів та радіоелектронної боротьби.

Проєкт FREYJA

Також сторони обговорили реалізацію ключових спільних ініціатив.

Зокрема – антибалістичного проєкту FREYJA, який має посилити спроможності України та партнерів у протидії балістичним загрозам.

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Взаємовигідна оборонна співпраця

Окремо Євгеній Хмара та Єппе Бруус обговорили можливості поглиблення взаємовигідної оборонної співпраці між Україною та Данією.

Україна готова ділитися операційним досвідом та експертизою, здобутими у протидії сучасним загрозам. Зокрема – у сфері безпілотних систем.

Також українська сторона готова долучатися до підготовки партнерів.

Євгеній Хмара подякував Данії за надзвичайно сильну підтримку України та лідерство у наданні оборонної допомоги.

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