Україна та Данія обговорили посилення ППО і проєкт FREYJA
Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з Міністром оборони Данії Єппе Бруусом.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Під час розмови сторони обговорили найбільш критичні потреби Сил оборони України, посилення спроможностей для протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам, реалізацію антибалістичного проєкту FREYJA та поглиблення оборонної співпраці між Україною і Данією.
Протидія балістиці та реактивним дронам
Євгеній Хмара поінформував данського колегу про найбільш критичні потреби Сил оборони України.
Особливу увагу приділили протидії балістичним загрозам і реактивним ударним дронам.
Міністри обговорили конкретні можливості для посилення спроможностей України за цими напрямами. Зокрема – через розвиток рішень у сфері перехоплювачів та радіоелектронної боротьби.
Проєкт FREYJA
Також сторони обговорили реалізацію ключових спільних ініціатив.
Зокрема – антибалістичного проєкту FREYJA, який має посилити спроможності України та партнерів у протидії балістичним загрозам.
Взаємовигідна оборонна співпраця
Окремо Євгеній Хмара та Єппе Бруус обговорили можливості поглиблення взаємовигідної оборонної співпраці між Україною та Данією.
Україна готова ділитися операційним досвідом та експертизою, здобутими у протидії сучасним загрозам. Зокрема – у сфері безпілотних систем.
Також українська сторона готова долучатися до підготовки партнерів.
Євгеній Хмара подякував Данії за надзвичайно сильну підтримку України та лідерство у наданні оборонної допомоги.
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