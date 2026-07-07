Данія стала дев’ятою країною, яка приєдналася до Drone Deal, - Зеленський

Індустрія дронів

Україна та Данія підписали угоду у форматі Drone Deal, яка стала дев'ятою для України. Документ передбачає розширення спільного оборонного виробництва, обмін технологіями та експертизою, а також відкриває Данії доступ до українського експорту озброєння, перевіреного війною.

Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"Підписали з Данією угоду у форматі Drone Deal. Це вже дев’ята така угода для України, і важливо, що все більше партнерів приєднується до цього формату, який відкриває більше можливостей для спільного оборонного виробництва, обміну експертизою, прозорості в експорті зброї. Разом будуємо нову архітектуру безпеки", - повідомив Зеленський.

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"Дякую Данії, особисто Метте за цей крок у посиленні спільного захисту. Саме з Данією ми починали співвиробництво в Україні в межах данської моделі, і абсолютно справедливо, що тепер Данія матиме доступ до українського експорту зброї, перевіреної війною", - подякував очільник України.

Розмова з прем'єркою Данії

Обговорили сьогодні також з Премʼєр-міністеркою зміцнення нашої ППО, роботу над європейською антибалістикою. Для нас дуже важливо зараз якнайшвидше отримувати ракети для Patriot і разом розвивати власні європейські можливості для захисту від балістичних загроз.

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Зеленський подякував Данії за постійну підтримку українського народу – оборонну, фінансову, за всі внески до програми PURL.