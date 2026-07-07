Дания стала девятой страной, присоединившейся к Drone Deal, — Зеленский

Украина и Дания подписали соглашение в формате Drone Deal, которое стало девятым для Украины. Документ предусматривает расширение совместного оборонного производства, обмен технологиями и экспертными знаниями, а также открывает Дании доступ к украинскому экспорту вооружения, проверенного в боевых условиях.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"Подписали с Данией соглашение в формате Drone Deal. Это уже девятое такое соглашение для Украины, и важно, что все больше партнеров присоединяется к этому формату, который открывает больше возможностей для совместного оборонного производства, обмена экспертизой, прозрачности в экспорте оружия. Вместе строим новую архитектуру безопасности", — сообщил Зеленский.

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"Благодарю Данию, лично Метте, за этот шаг в укреплении совместной защиты. Именно с Данией мы начинали совместное производство в Украине в рамках датской модели, и совершенно справедливо, что теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной", — поблагодарил глава Украины.

Беседа с премьер-министром Дании

Сегодня мы также обсудили с премьер-министром укрепление нашей ПВО, работу над европейской антибаллистической системой. Для нас сейчас очень важно как можно быстрее получать ракеты для Patriot и совместно развивать собственные европейские возможности для защиты от баллистических угроз.

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Зеленский поблагодарил Данию за постоянную поддержку украинского народа — оборонную, финансовую, за все взносы в программу PURL.