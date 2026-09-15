НАТО звинуватило Росію у безвідповідальності через обстріл вертольота Данії сигнальними ракетами

У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт данській агенції Ritzau, її цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція НАТО

За словами Гарт, Данія проінформувала союзників про інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

"Це ще один безвідповідальний вчинок Росії, спрямований на залякування союзників. Але Росії це не вдається. Ми продовжуємо захищати нашу територію і продовжуємо підтримувати Україну", — сказала речниця НАТО.

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Контекст

Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.

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