НАТО звинуватило Росію у безвідповідальності через обстріл вертольота Данії сигнальними ракетами
У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.
Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт данській агенції Ritzau, її цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.
Реакція НАТО
За словами Гарт, Данія проінформувала союзників про інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.
"Це ще один безвідповідальний вчинок Росії, спрямований на залякування союзників. Але Росії це не вдається. Ми продовжуємо захищати нашу територію і продовжуємо підтримувати Україну", — сказала речниця НАТО.
Контекст
- Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль