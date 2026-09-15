УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Новини Провокації РФ в Європі
355 10

НАТО звинуватило Росію у безвідповідальності через обстріл вертольота Данії сигнальними ракетами

ПА НАТО

У НАТО назвали "безвідповідальними діями Росії" те, що російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Збройних сил Данії в міжнародних водах поблизу Гедсера.

Про це заявила речниця НАТО Еллісон Гарт данській агенції Ritzau, її цитує TV2, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція НАТО

За словами Гарт, Данія проінформувала союзників про інцидент, під час якого російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік данського військового вертольота.

"Це ще один безвідповідальний вчинок Росії, спрямований на залякування союзників. Але Росії це не вдається. Ми продовжуємо захищати нашу територію і продовжуємо підтримувати Україну", — сказала речниця НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський фрегат випустив сигнальні ракети в бік вертольота Данії: Сибіга заявив про спроби РФ дестабілізувати Європу

Контекст

  • Нагадаємо, Данія викликала посла РФ після того, як 14 вересня російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота. Російський посол натомість звинуватив Данію в інциденті, заявивши, що нібито саме маневри гелікоптера "спровокували" російський корабель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецька контррозвідка попередила про посилення російського шпигунства та диверсій

Автор: 

Данія (721) НАТО (7387) росія (47749)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 