НАТО обвинило Россию в безответственности из-за обстрела вертолета Дании сигнальными ракетами

В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт датскому агентству Ritzau, ее цитирует TV2, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Реакция НАТО

По словам Харт, Дания проинформировала союзников об инциденте, в ходе которого российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

"Это еще один безответственный поступок России, направленный на запугивание союзников. Но России это не удается. Мы продолжаем защищать нашу территорию и продолжаем поддерживать Украину", - сказала пресс-секретарь НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Дании: Сибига заявил о попытках РФ дестабилизировать Европу

Контекст

Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немецкая контрразведка предупредила об усилении российского шпионажа и диверсий