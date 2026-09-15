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Новости Провокации РФ в Европе
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НАТО обвинило Россию в безответственности из-за обстрела вертолета Дании сигнальными ракетами

ПА НАТО

В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт датскому агентству Ritzau, ее цитирует TV2, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция НАТО

По словам Харт, Дания проинформировала союзников об инциденте, в ходе которого российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.

"Это еще один безответственный поступок России, направленный на запугивание союзников. Но России это не удается. Мы продолжаем защищать нашу территорию и продолжаем поддерживать Украину", - сказала пресс-секретарь НАТО.

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Контекст

  • Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.

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Автор: 

Дания (748) НАТО (11081) россия (89546)
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Топ комментарии
+4
нащадки величних вікінгів злякалися сигнальних ракет?
отаке воно нато!!!

патужна переможна!
із словника зе!лєнкі скумбрії.
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15.09.2026 18:52 Ответить
+3
Мля, коли вони вже прокинуться і вилізуть зі "світу рожевих поні"? Коли вже до них дійде, що це не якась "безвідповідальність", а свідома провокація...
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15.09.2026 19:09 Ответить
+3
Страшно потужно збурили повітря
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15.09.2026 19:11 Ответить

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