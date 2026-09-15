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НАТО обвинило Россию в безответственности из-за обстрела вертолета Дании сигнальными ракетами
В НАТО назвали "безответственными действиями России" тот факт, что российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета Вооруженных сил Дании в международных водах вблизи Гедсера.
Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт датскому агентству Ritzau, ее цитирует TV2, передает Цензор.НЕТ.
Реакция НАТО
По словам Харт, Дания проинформировала союзников об инциденте, в ходе которого российский фрегат выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета.
"Это еще один безответственный поступок России, направленный на запугивание союзников. Но России это не удается. Мы продолжаем защищать нашу территорию и продолжаем поддерживать Украину", - сказала пресс-секретарь НАТО.
Контекст
- Напомним, Дания вызвала посла РФ после того, как 14 сентября российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета. Российский посол, в свою очередь, обвинил Данию в инциденте, заявив, что якобы именно маневры вертолета "спровоцировали" российский корабль.
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отаке воно нато!!!
патужна переможна!
із словника зе!лєнкі скумбрії.