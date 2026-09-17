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Новини Провокації РФ в Європі
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Росія випробовує рішучість НАТО, але не досягне мети, - МЗС Канади

МЗС Канади: Росія не досягне мети своїми збройними провокаціями

Російські провокації випробовують рішучість НАТО, але не зможуть досягти своєї мети. Канада висловила солідарність із Данією, Литвою та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на сторінці МЗС Канади у соцмережі Х.

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"Протягом кількох минулих днів, російський бойовий корабель загрожував данському гелікоптеру, НАТО перехопило дрон над Литвою й Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону України з Польщею. Подібні провокації випробовують нашу рішучість, але їм не вдасться досягти мети", - заявили у МЗС.

У відомстві наголосили, що "НАТО захищає повітряний простір союзників". "Канада солідарна із Данією, Литвою та Україною. Наша відданість НАТО та Україні - непохитна", запевнили у міністерстві.

Що передувало?

Один із гелікоптерів Збройних сил Данії зазнав обстрілу сигнальними ракетами під час виконання звичайної фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.

У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Дрон залетів на територію країни з боку Білорусі.

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