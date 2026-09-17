Росія випробовує рішучість НАТО, але не досягне мети, - МЗС Канади
Російські провокації випробовують рішучість НАТО, але не зможуть досягти своєї мети. Канада висловила солідарність із Данією, Литвою та Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі на сторінці МЗС Канади у соцмережі Х.
"Протягом кількох минулих днів, російський бойовий корабель загрожував данському гелікоптеру, НАТО перехопило дрон над Литвою й Росія завдала удару по пасажирському потягу поблизу кордону України з Польщею. Подібні провокації випробовують нашу рішучість, але їм не вдасться досягти мети", - заявили у МЗС.
У відомстві наголосили, що "НАТО захищає повітряний простір союзників". "Канада солідарна із Данією, Литвою та Україною. Наша відданість НАТО та Україні - непохитна", запевнили у міністерстві.
Що передувало?
Один із гелікоптерів Збройних сил Данії зазнав обстрілу сигнальними ракетами під час виконання звичайної фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах поблизу Гедсера.
У ніч на 15 вересня винищувачі НАТО знищили безпілотник, який увійшов у повітряний простір Литви. Дрон залетів на територію країни з боку Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль