Росія має заплатити за провокації, - Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європі необхідно розробити дієву відповідь на гібридні загрози з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Euronews.

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За словами єврокомісара, Європа може протидіяти російській гібридній війні шляхом розробки спільної стратегії реагування.

"Ми можемо знайти способи, завдяки яким Росія заплатить досить болісну ціну за свої провокації", - заявив Кубілюс.

Він зазначив, що йдеться про створення механізмів, які дозволять ЄС ефективніше реагувати на гібридні атаки та провокації.

Фон дер Ляєн запропонувала механізм реагування

Кубілюс пояснив, що його заява пов'язана з пропозицією президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

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Під час промови про стан Європейського Союзу 16 вересня вона закликала розробити механізм, здатний реагувати на інциденти, пов'язані з гібридною війною.

ЄС готує допомогу країнам, які потерпають від загроз

Кубілюс також повідомив, що Європейська комісія працює над планами підтримки держав, які найбільше потерпають від гібридних загроз.

"Європейський Союз - це союз солідарності", - наголосив єврокомісар.

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