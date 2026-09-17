Польша готовит крупнейший пакет военной помощи Украине, - Сикорский
Польша готовит крупнейший пакет военной помощи Украине и не намерена сокращать поддержку на фоне российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Польского радио заявил вице-премьер-министр, глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Польша готовит крупный пакет помощи Украине
Сикорский отвечал на вопрос о возможном участии Польши в ускорении поставок Украине ракет для систем Patriot. Ранее об этом заявляла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По словам польского министра, по вопросам конкретных военных поставок следует обращаться в Министерство национальной обороны Польши.
В то же время он заявил, что Варшава готовит крупный пакет военной помощи Украине.
"В свою очередь, мы готовим самый крупный пакет помощи Украине. Мы не дадим себя запугать - чем больше Россия бомбардирует Украину, тем большую солидарность нужно проявлять с Украиной и украинцами", - сказал Сикорский.
Глава польского МИД также отметил, что Варшава не намерена ждать изменения поведения России только из-за дипломатических заявлений.
Сикорский заявил о подготовке к эскалации
По словам Сикорского, Польша готовится к дальнейшей эскалации российской гибридной войны, которая уже носит кинетический характер.
Он назвал среди таких действий диверсии, попытки поджогов, атаки беспилотников и нарушения воздушного пространства.
Сикорский подчеркнул, что российские удары по Украине наносятся вблизи польской границы. По его словам, российские беспилотники и ракеты уже нарушали воздушное пространство стран НАТО.
"Очевидно, что Россия усиливает давление, поэтому мы должны готовиться", - сказал польский министр.
Он также заявил, что Польша не должна надеяться на добрую волю России и должна готовиться к различным сценариям.
Ранее сообщалось, что Польша планирует передать Украине несколько ракет для ЗРК Patriot в рамках следующего пакета военной помощи. Польша уже передавала Украине несколько ракет PAC-3 MSE для ЗРК Patriot.
Также сообщалось, что Польша оборудует более 100 км границы с Украиной электронной системой защиты.
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