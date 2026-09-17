Российская гибридная война может быть подготовкой к сценарию 1939 года, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что российская гибридная война может быть подготовкой к дальнейшей военной агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского агентства PAP.

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Навроцкий предупредил о возможной подготовке к агрессии

Об этом Навроцкий заявил 17 сентября во время встречи с жителями Влодавы Люблинского воеводства. Мероприятие состоялось по случаю 87-й годовщины советской агрессии против Польши.

Комментируя инцидент с российским беспилотником вблизи польской границы, президент Польши сказал: "Россия продолжает провоцировать, потому что Россия не меняется".

По словам Навроцкого, каждая новая российская провокация является вызовом для президента Польши. Он также сообщил, что постоянно поддерживает контакты с генералами польской армии и Бюро национальной безопасности.

Навроцкий подчеркнул, что польский опыт свидетельствует о длительной угрозе со стороны России независимо от формы её государственного устройства.

"В XXI веке наши народы по-прежнему имеют дело с имперской державой, которая порабощение называет справедливостью или распространением ценностей, а регулярную агрессию - освобождением", - заявил польский президент.

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Польша вспоминает опыт гибридной войны 1930-х годов

Навроцкий отметил, что в 1920–1930-х годах Польша уже сталкивалась с методами, которые сегодня называют гибридной войной. Речь идет о дестабилизации, попытках расколоть общество и дезинформации.

"Гибридная война вовсе не обязательно должна быть альтернативой кинетическим действиям и наземному нападению. Так не было в 1920-х, 1930-х годах и в 1939 году. Гибридная война может быть подготовкой к тому, что произошло 17 сентября 1939 года", - сказал Навроцкий.

Президент Польши призвал политические силы страны искать компромисс в вопросах безопасности и совместно работать над защитой государства.

"Компромисс вовсе не является уступкой. Компромисс - это задача, не менее сложная, чем политическая борьба", - подчеркнул Навроцкий.

Он также призвал извлекать уроки из опыта 1939 года и подчеркнул важность прочных союзов, в частности НАТО и Соединенных Штатов. По его словам, нынешняя восточная граница Польши является одновременно восточной границей Европы.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведка располагает данными о возможных российских гибридных ударах по странам, поддерживающим Украину.