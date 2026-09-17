Російська гібридна війна може бути підготовкою до сценарію 1939 року, - Навроцький
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що російська гібридна війна може бути підготовкою до подальшої військової агресії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі польського агентства PAP.
Навроцький попередив про можливу підготовку до агресії
Про це Навроцький заявив 17 вересня під час зустрічі з жителями Влодави Люблінського воєводства. Захід відбувся з нагоди 87-ї річниці радянської агресії проти Польщі.
Коментуючи інцидент із російським безпілотником поблизу польського кордону, президент Польщі сказав: "Росія продовжує провокувати, бо Росія не змінюється".
За словами Навроцького, кожна нова російська провокація є викликом для президента Польщі. Він також повідомив, що постійно контактує з генералами польської армії та Бюро національної безпеки.
Навроцький наголосив, що польський досвід свідчить про тривалу загрозу з боку Росії незалежно від форми її державного устрою.
"У XXI столітті наші народи й далі мають справу з імперською державою, яка поневолення називає справедливістю або поширенням цінностей, а регулярну агресію – визволенням", – заявив польський президент.
Польща згадує досвід гібридної війни 1930-х років
Навроцький зазначив, що у 1920–1930-х роках Польща вже стикалася з методами, які сьогодні називають гібридною війною. Йдеться про дестабілізацію, спроби розколоти суспільство та дезінформацію.
"Гібридна війна зовсім не обов’язково має бути альтернативою кінетичним діям і наземному нападу. Так не було у 1920-х, 1930-х роках і в 1939 році. Гібридна війна може бути підготовкою до того, що сталося 17 вересня 1939 року", – сказав Навроцький.
Президент Польщі закликав політичні сили країни шукати компроміс у питаннях безпеки та спільно працювати над захистом держави.
"Компроміс зовсім не є поступкою. Компроміс – це завдання, не менш складне, ніж політична боротьба", – наголосив Навроцький.
Він також закликав робити висновки з досвіду 1939 року та наголосив на важливості міцних союзів, зокрема НАТО і Сполучених Штатів. За його словами, нинішній східний кордон Польщі є водночас східним кордоном Європи.
Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розвідка має дані про можливі російські гібридні удари по країнах, які підтримують Україну.
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