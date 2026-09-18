Польща підняла винищувачі через атаку РФ на Україну: аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу

Польські військові вранці 18 вересня підняли в небо винищувачі на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні. Через проведення військової авіації аеропорти Любліна та Жешува тимчасово призупинили роботу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське агентство повітряного сполучення (PANSA) та Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про початок операцій військової авіації в польському повітряному просторі у зв’язку з російськими ударами по Україні.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у стан готовності. У командуванні наголосили, що заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема в районах поблизу зон бойових дій.

Аеропорти Жешува і Любліна призупинили роботу

Польське агентство повітряного сполучення (PANSA) повідомило про тимчасове призупинення авіаційних операцій в аеропортах Любліна та Жешува через активність військової авіації.

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Такі обмеження Польща вже запроваджувала під час попередніх російських атак по західних областях України. Зокрема, 16 вересня роботу двох аеропортів також тимчасово призупиняли на час військових операцій.

Польща посилила контроль за повітряним простором

Польські військові продовжують стежити за ситуацією та утримують задіяні сили й засоби в готовності до негайного реагування.

18 вересня російські ударні безпілотники, за даними українських Повітряних сил, фіксувалися, зокрема, у напрямку Рівненської та Вінницької областей.

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